МИД КНР: Китай не предоставлял сторонам конфликта на Украине летальное оружие

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из конфликтующих сторон на Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

По ее словам, Пекин неизменно выступает за содействие мирным переговорам и примирению в ситуации украинского кризиса. «Китай никогда не предоставлял конфликтующим сторонам летального оружия и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения»,— сказала Мао Нин на брифинге 21 мая (цитата по «РИА Новости»).

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что украинская сторона обладает информацией о передаче Китаем пороха и артиллерийских систем армии России. В МИД Китая заявили, что такие утверждения не соответствуют действительности.