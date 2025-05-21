В Ставрополе всех жильцов подъезда где взорвался газ эвакуировали
Жильцов подъезда многоэтажного дома на улице Тухачевского в Ставрополе эвакуировали после взрыва в квартире на 18 этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Ставрополя.
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«В подъезде нет людей, работают оперативные службы. Ведется оценка ущерба»,— проинформировал представитель городской администрации.
Как сообщал «Ъ-Кавказ» взрыв произошел утром 21 мая. В результате происшествия пострадали три человека.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте чрезвычайного происшествия работает следственно-оперативная группа.