ФСБ задержала казанца по обвинению в подготовке диверсии на оборонном предприятии

В Казани сотрудники ФСБ задержали местного жителя 2000 года рождения, который готовил диверсию на один из заводов города с помощью БПЛА по указанию проукраинских организаций. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Татарстан.

Под руководством неизвестного представителя украинской стороны казанец прошел обучение, направленное на освоение методов конспирации и изготовления взрывных устройств. В период с февраля по октябрь 2024 года он активно готовился к атаке на одном из заводов в Казани, намереваясь использовать для этого дрон.

По факту произошедшего следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ («Приготовление к диверсии»), а также по ст. 281.2 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности»).

Артём Дергунов