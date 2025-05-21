Размер ипотечного кредита в Нижегородской области за месяц вырос на 5,9%

Средний размер ипотечного кредита в Нижегородской области в апреле увеличился к марту 2025 года на 5,9%, до 4,1 млн руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В среднем по России показатель сократился на 2,1% и составил 4,4 млн руб. При этом к апрелю 2024 года показатель увеличился на 2,5%.

По окончании действия массовых программ льготной ипотеки средний размер займов на покупку жилья стабилизировался, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. С начала 2025 года средний чек ипотеки находился в пределах 4,1 — 4,5 млн руб. «При этом в апреле он немного сократился после некоторого роста в феврале-марте текущего года. Во многом такая умеренная динамика данного показателя объясняется политикой регулятора по охлаждению ипотечного рынка, включая рост ключевой ставки и макропруденциальные ограничения в отношении показателя долговой нагрузки«, — подчеркнул господин Волков.

Владимир Зубарев