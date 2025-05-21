Краснодарца осудили на 5,5 лет за фейки о ВС РФ и осквернение Георгиевской ленты

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю города Владимиру Яроцкому, его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса — за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и осквернение символа воинской славы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осужденный Яроцкий взят под стражу в зале суда. Приговор в силу не вступил.

Ранее, в январе 2024 года, он уже был осужден за аналогичные действия, однако вынесенное тогда решение было отменено, а материалы направлены на новое рассмотрение в суд по подсудности. В ходе повторного процесса следствие установило, что в сентябре 2022 года Яроцкий разместил в социальной сети ложную информацию о потерях среди российских военнослужащих на территории Украины. Также суд признал его виновным в размещении изображения с осквернением Георгиевской ленты.

Подсудимый ранее имел судимость за публичные призывы к экстремизму, а также неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за демонстрацию нацистской символики. Оперативное сопровождение в рамках дела осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ.

Вячеслав Рыжков