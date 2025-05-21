Путин в Курской области наградил главу сельсовета, вывозившего людей из-под обстрелов

Президент Владимир Путин во время визита в Курскую область вручил награду победителю премии «Служение» — главе администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Юрию Польскому.

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Фото: Мария Сухорукова / Правительство Курской области Владимир Путин во время визита в Курскую область

Фото: Мария Сухорукова / Правительство Курской области

Во время атаки на регион в августе 2024 года господин Польский помогал эвакуировать жителей и вывозил раненых. По его инициативе в селе была создана добровольная дружина для помощи мирному населению. Кроме того, глава сельсовета создал чат «Односельчане», который стал каналом экстренной связи между жителями.

Церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии «Служение» прошла 21 апреля в национальном центре «Россия». «И я имел удовольствие вручать вашим коллегам соответствующий приз в номинации "Мужество и героизм — на благо служения Родине". И всем вручил, кроме победителя, потому что он приболел, но сегодня он здесь»,— пояснил президент на встрече с руководителями муниципалитетов региона (цитата по «РИА Новости»). Он вручил господину Польскому статуэтку и поздравил его.

Полина Мотызлевская