В Магнитогорске будут судить бухгалтера пиццерии, похитившую 24 млн рублей

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска направила в суд материалы дела в отношении 51-летней местной жительницы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения). Бухгалтера пиццерии обвиняют в хищении 24 млн руб. у компании через повышение зарплаты, сообщает пресс-служба прокуратуры челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, главный бухгалтер, работавшая у индивидуального предпринимателя в пиццерии, в 2019-2024 годах вносила ложные сведения в банковские реестры. Каждый раз она повышала себе зарплату в пять раз и причинила бизнесмену ущерб в 21,3 млн руб. Кроме того, местная жительница фиктивно устроила в организацию свою дочь на должность диспетчера. Ежемесячно родственница бухгалтера получала зарплату в 100 тыс. руб., что привело к похищению у предпринимателя еще 2,7 млн руб.

В ходе предварительного следствия на квартиру обвиняемой стоимостью более 3,6 млн руб. и девять банковских счетов наложили арест. Отмечается, что ранее жительница Магнитогорска отбывала наказание в местах лишения свободы за присвоение и растрату (ст. 160 УК РФ).

Виталина Ярховска