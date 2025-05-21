В минздраве Красноярского края прошли обыски по делу о халатности

В министерстве здравоохранения Красноярского края прошли обыски. Следственные мероприятия связаны с уголовным делом о халатности (ст. 293 УК РФ), сообщили ТАСС в краевом следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили после того, как в сюжете одного из телеканалов рассказали о ненадлежащем обеспечении жителей Красноярска жизненно необходимыми лекарственными препаратами. Утверждалось, что уполномоченные органы отказывали в выдаче льготных лекарств и не принимали мер для исправления ситуации.

Сколько человек проходят фигурантами и был ли кто-то задержан, не уточняется. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного комитета Алексею Еремину представить доклад о ходе расследования дела.