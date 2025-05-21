На юге Италии в ходе операции «Миллениум» задержаны 97 мафиози

Итальянская полиция провела масштабную операцию «Миллениум» против мафии Реджо-ди-Калабрии на юге страны. В результате в 14 провинциях задержаны 97 человек. Они подозреваются в причастности к мафии «Ндрангета».

Арестованным вменяются в вину причастность к мафиозной организации, торговля наркотиками, похищения, оказание влияния на политиков, незаконное владение оружием, сообщает агентство EFE со ссылкой на военную полицию.

Перед началом операции правоохранительные органы выяснили, что основные мафиозные семьи в Реджо-ди-Калабрии тесно взаимодействуют в торговле наркотиками в Италии и за рубежом.

Операция под кодовым названием «Миллениум» проводилась управлением по борьбе с мафией провинции Реджо-ди-Калабрия при участии сотрудников правоохранительных органов Калабрии, Сицилии и международных полицейских структур.

Екатерина Отрашкевич