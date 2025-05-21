Зрители поглощают спектакли

Доходы сибирских театров от продажи билетов за прошлый год выросли на 26%. При этом по числу зрителей показатель вырос только на 6%. По мнению экспертов, росту спроса способствует, в частности, появление новых сцен, расширение репертуара и формата работы театров, а также снижение количества музыкальных концертов, кинопремьер и крупных фестивалей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сибирские театры активно расширяют репертуар — как за счет классики, так и экспериментальных форм

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сибирские театры активно расширяют репертуар — как за счет классики, так и экспериментальных форм

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сборы театров в регионах Сибири от продажи билетов в 2024 году превысили итоги 2023-го на 26% и составили 3,1 млрд руб. против 2,4 млрд, следует из официальной статистики Минкультуры России. В статистику включены данные по театрам, учредителями которых являются Минкультуры и другие федеральные и местные ведомства. Число зрителей, посещающих их спектакли, концерты, творческие вечера и т. д. также превысило показатель предыдущего года на 6%. В 2024-м театры посетили 4,4 млн человек, в 2023-м — 4,1 млн человек.

Прирост театрального сегмента произошел преимущественно в Новосибирской, Иркутской и Омской областях (+7%), а также в Красноярском крае (+3%). Сборы на 36% выросли в Иркутской области, на 32% — в Красноярском крае и на 24% — в Новосибирской области.

Количество театральных мероприятий, проведенных на собственных площадках, в Сибири по итогам прошлого года составило более 21 тыс., следует из статистики ведомства, что на 4% выше показателя 2023-го (20,4 тыс. события). Часть мероприятий театры, как правило, проводят на выездных площадках — в 2024 году на них пришлось 3,5 тыс. событий, годом ранее — 3,8 тыс. (-8% за год).

Росту числа зрителей и сборов отчасти способствовало увеличение количества театров, их филиалов и структурных подразделений. В 2024 году в Сибири работало 88 культурных учреждений, сообщает Минкультуры. В 2023-м — 86. Кроме того сказалось расширение площади помещений.

«В нашем театре с 2023 года поменялось здание и, соответственно, зрительный зал. В старом зале было 100 мест, в новом стало 200, так что мы только на этом на 100% увеличили количество продаваемых билетов. Кроме того, у нас заработала еще и малая сцена со зрительным залом на 38 мест»,— рассказала ведущий менеджер Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева Ирина Никитенко. Количество мероприятий в театре также увеличили в 1,3 раза — появились экскурсии, мастер-классы, творческие встречи и т.п. Рост доходов от показа спектаклей в 2024 году по сравнению с 2023-м здесь составил 141%. Количество мероприятий увеличилось на 33%. При этом цены на билеты за год не изменились, отметили в театре.

По данным «Яндекс Афиши», средний чек на театральные мероприятия в прошлом году увеличился на 17%.

Впрочем, директор по развитию бизнеса сервиса «Яндекс Афиша» Энрико Мазавришвили основным драйвером усиления интереса россиян к мероприятиям считает «расширение их репертуара». По его словам, театры стали активнее запускать новые проекты в разных жанрах — «от классики до музыкальных шоу и экспериментальных форм». Еще один драйвер продаж — развитие программы «Пушкинская карта».

Динамика в том числе может быть обусловлена снижением количества музыкальных концертов, крупных релизов в кино, фестивальных мероприятий и т. д., предполагает эксперт.

По оценке аналитиков консалтинговой компании OKS Labs, в 2024 году оборот рынка оффлайн-развлечений России в рублях вырос на 20% год к году и приблизился к значениям 2019-го. По итогам 2025 года эксперты прогнозируют сохранение динамики и увеличение показателя на 17%.

Лолита Белова