В Краснодаре после непогоды закрыли Ботанический сад

Ботанический сад им. И. С. Косенко в Краснодаре приостановил прием посетителей до 23 мая из-за последствий урагана, прошедшего в регионе. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЦУ Краснодар», уточнив, что решение связано с необходимостью устранения повреждений, нанесенных парковой инфраструктуре и зеленым насаждениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Краснодара Фото: МЦУ Краснодара

По данным ЕДДС, за последние сутки в городе зафиксировано 34 обращения от жителей, касающихся падения деревьев. На утро 21 мая обработано 19 заявок, работы по оставшимся продолжаются. Отмечается, что на территории Дендрария также есть поваленные деревья, демонтаж и расчистку которых планируют завершить к концу рабочей недели.

Горожан призвали сообщать о последствиях непогоды и новых случаях падения деревьев через номер 112. Открытие сада для посещения планируется сразу после завершения всех восстановительных мероприятий и проверки состояния объектов.

Вячеслав Рыжков