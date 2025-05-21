Руководитель Гидрометцентра РФ предупредил о подтоплениях на Кубани

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о рисках локальных подтоплений в ряде регионов России. В частности, предупреждение касается Краснодарского края, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Адыгея Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Адыгея

По словам эксперта, причиной подтоплений в разных регионах могут стать весеннее половодье, заторы льда и переполнение водоемов на фоне прошедших осадков.

В частности, 21–22 мая в районе Нарьян-Мара на реке Печоре возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок при образовании ледяных заторов. Аналогичная ситуация прогнозируется на реках бассейна Кубани — осадки, прошедшие в Краснодарском крае, могут спровоцировать кратковременные гидрологические аномалии уже в среду.

В Алтайском крае в селе Сростки с 21 по 23 мая на реке Катунь ожидается опасное гидрологическое явление, способное привести к подтоплению. Еще один эпизод возможен вблизи Терлецкого озера, где уровень воды также приблизится к критическим отметкам.

На северо-востоке страны сохраняется вероятность затопления близлежащих территорий в районе Среднеколымска в Якутии, если на реке Колыме сформируется ледяной затор.

Вячеслав Рыжков