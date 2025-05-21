В татарстанском лицее, где отравились дети, обнаружили санитарные нарушения

По результатам проверки лицея «Инноватика» после случаев заражения кишечной инфекцией обнаружили санитарные нарушения. Об этом сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

В лицее в селе Усады обнаружена продукция с истекшим сроком годности, в также установлены факты некачественных уборок, несоблюдение гигиены, нарушения мытья столовой посуды.

21 мая зарегистрировано 3 экстренных извещения на случаи кишечной инфекции. Все заразившиеся получают лечение амбулаторно.

Пищеблок школы временно закрыт до получения результатов взятых проб.

Дарья Сайфиева