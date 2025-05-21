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Возможны подтопления в пяти районах Удмуртии после сброса воды с ГЭС в Воткинске

С 22 по 26 мая на Воткинской ГЭС запланировано увеличение сброса воды, сообщил председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Отмечается, что в этот период возможны подтопления придомовых территорий.

Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ

Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ

Ожидается повышение уровня воды в реке Кама и локальные подтопления низменных участков в Воткинском, Завьяловском, Сарапульском, Камбарском, Каракулинском районах и Сарапуле.

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