Возможны подтопления в пяти районах Удмуртии после сброса воды с ГЭС в Воткинске
С 22 по 26 мая на Воткинской ГЭС запланировано увеличение сброса воды, сообщил председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Отмечается, что в этот период возможны подтопления придомовых территорий.
Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ
Ожидается повышение уровня воды в реке Кама и локальные подтопления низменных участков в Воткинском, Завьяловском, Сарапульском, Камбарском, Каракулинском районах и Сарапуле.