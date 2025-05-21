В апреле в Прикамье ощутимее всего подорожали овощи и топливо

В апреле 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился в размере 100,3%. По сравнению с мартом цены на продукты выросли на 0,3%, на непродовольственные товары снизились на 0,05%. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг Фото: Максим Кимерлинг

По сравнению с мартом существеннее всего выросли в цене овощи. Так, стоимость свеклы увеличилась на 19,2%, моркови — на 18,5%, капусты — на 13,6%, картофеля — на 11,4%. В апреле отмечалось заметное удорожание баранины (на 5,1%), сосисок и сарделек (на 3,9%), рыбы живой и охлажденной (на 6,5%), кальмаров (на 5,7%), рыбы мороженой (на 2,2%), сельди (на 2,1%). Выросли цены на сметану (на 4%), молоко для детей (на 2,6%), национальные сыры и брынзу (на 2,6%). Также увеличилась стоимость консервов фруктово-ягодных для детского питания (на 4,5%), печенья (на 3,9%), конфет мягких, глазированных шоколадом (на 3,8%), и шоколада (на 3,7%), варенья, джема, повидла (на 2,5%), макаронных изделий (на 2,1%).

В апреле зафиксировано значительное удорожание газового моторного топлива (на 7,7%), цены на дизельное топливо и бензин автомобильный различных марок выросли в пределах 0,1–0,6%.

Стоимость услуг в апреле в Прикамье возросла на 0,5%. Основное влияние на такую динамику оказал рост стоимости проезда в междугородном автобусе (на 11,1%), в городском транспорте (на 2,1–8,6%), санаторно-оздоровительных услуг (на 7,1%), городской телефонной связи (на 4,8%), ветеринарных услуг (на 4,1%), услуг гостиниц (на 3,3%).

Одновременно снизились цены на услуги в сфере зарубежного туризма (на 6,1%), банковские услуги (на 2,6%).