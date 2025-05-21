Жителя Калужской области арестовали по делу о госизмене

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в содействии спецслужбам Украины в сборе информации о российских объектах ПВО в регионе. Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК). Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

По информации ФСБ, подозреваемый с сентября 2023 года поддерживал в Telegram контакты с представителями спецслужб Украины. В его телефоне обнаружена переписка с куратором и боевиками запрещенных на территории России террористических организаций. В мессенджере подозреваемый обсуждал планы по организации диверсий и терактов.

«По их заданию он приобрел портативные зарядные устройства (пауэрбанки), сухие пайки и энергетические напитки, которые планировал заложить в схрон для членов украинских диверсионных групп, а также активно изучал направленные ему обучающие материалы по управлению ударными беспилотными летательными аппаратами»,— сказано в сообщении ФСБ.

Задержанный признал вину. В ФСБ сообщили, что он активно сотрудничает со следствием.

Екатерина Отрашкевич