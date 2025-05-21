На Дону полиция начала проверку из-за угроз мужчины с ружьем прохожим

В Ростовской области полицейские инициировали проверку по факту угрозы гражданам оружием. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Видео с инцидентом распространяется в социальных сетях. На кадрах видно, как неизвестный мужчина угрожает прохожим, имея при себе предмет, конструктивно схожий с ружьем. Отмечается, что сообщений о происшествии не поступало, однако правоохранители инициировали проверку. В настоящее время сотрудники разыскивают участников видео.

Константин Соловьев