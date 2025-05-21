В ДТП в Минераловодском округе пострадали четыре человека

В Минераловодском округе в ДТП пострадали четыре человека, включая 10-летнего ребенка. Авария произошла на улице Мостовой с участием автомобилей «ВАЗ-21099» и Volkswagen, сообщает Госавтоинспеция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По версии следствия «ВАЗ-21099» выехал на встречную полосу на регулируемом перекрестке и столкнулась с Volkswagen, остановившимся на красный сигнал светофора.

В результате аварии в больницу Пятигорска доставили четверых пострадавших: 19-летнюю владелицу «ВАЗа» ее 21-летнего пассажира, а также 33-летнюю водителя иномарки и находившегося с ней ребенка. Отмечается, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

В ходе расследования выяснилось, что оба транспортных средства не имели страховки, а стаж вождения у обеих автомобилисток составлял менее двух лет. По факту происшествия ведется проверка, обстоятельства случившегося уточняются.

Николай Аксенов