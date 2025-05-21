В завод керамической посуды на Кубани инвестируют 200 млн рублей

Инвестиции в проект строительства завода по выпуску керамической посуды в Красноармейском районе Краснодарского края превысят 200 млн руб. Освоить эти средства планируется до конца 2026 года, пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на краевой департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Реализацией проекта займется компания «Канфар», которая с 2022 года уже производит полуфабрикаты для керамики на площадке в станице Ивановской. Согласно проекту, запуск нового предприятия позволит создать порядка 100 рабочих мест.

В мае нынешнего года власти региона приняли решение о переводе земельного участка площадью 2,8 га из категории сельскохозяйственного назначения в промышленную для последующего размещения на нем производственных мощностей.

Вячеслав Рыжков