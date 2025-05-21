В пензенской Урлейке убрали свалку по требованию прокуратуры
В Пензенской области ликвидировали свалку бытовых отходов после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
В ходе проверки прокуратура Пензенского района выяснила, что администрация Кондольского сельсовета бездействовала в части устранения несанкционированной свалки в районе села Урлейка. Надзорное ведомство внесло представление главе местной администрации.
В итоге территория была освобождена от бытовых отходов с использованием специализированной техники. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.