На Кубани за апрель выдали ипотечных кредитов почти на 9 млрд рублей

В Краснодарском крае в апреле 2025 года было выдано 1,93 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 8,83 млрд руб., следует из отчета Объединенного кредитного бюро. Регион вошел в пятерку лидеров по объему жилищного кредитования, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Татарстану. В годовом выражении объем и количество сделок по ипотеке в стране сократились на 44% — с 112,04 тыс. кредитов на 486,08 млрд руб. до 62,3 тыс. на 272,6 млрд руб. Средний чек вырос на 1% и составил 4,38 млн руб., при этом средний срок сократился с 274 до 264 месяцев.

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По сравнению с мартом число ипотек увеличилось на 11%, объем — на 9%. Тогда было зафиксировано 56,15 тыс. кредитов на 250,97 млрд руб., средняя сумма составила 4,47 млн руб. За первые четыре месяца 2025 года банки выдали 198,31 тыс. жилищных займов на 868,96 млрд руб. — на 48 и 45% меньше, чем годом ранее.

Новостройки в апреле обеспечили 44% от общего числа ипотек и 57% по объему. Средняя сумма кредита на первичное жилье составила 5,61 млн руб., срок — 317 месяцев. В марте доля новостроек составляла 53% по количеству и 65% по объему, средний срок — 318 месяцев. В апреле 2024 года доля первичного жилья была ниже — 34% и 44% соответственно.

На вторичном рынке средняя сумма кредита составила 3,38 млн руб., срок — 246 месяцев, против 3,24 млн и 261 месяца годом ранее. В марте 2025 года аналогичные показатели составляли 3,33 млн и 237 месяцев соответственно.

По объему ипотечного кредитования в апреле лидирует Москва (4,87 тыс. кредитов на 33,84 млрд руб.), далее следуют Московская область (3,53 тыс. на 20,6 млрд), Санкт-Петербург (2,73 тыс. на 15,41 млрд), Краснодарский край и Татарстан. Средний чек по ипотеке оказался максимальным в Москве — 6,95 млн руб., в Подмосковье — 5,95 млн (+8%), в Петербурге — 5,64 млн (-1%).

Максимальный средний срок ипотечного займа зафиксирован в Республике Адыгея — 360 месяцев (30 лет), минимальный — в Республике Алтай — 209 месяцев (17 лет и 5 месяцев).

Вячеслав Рыжков