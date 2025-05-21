В Переславле произошел пожар на заводе
В Переславле-Залесском Ярославской области 20 мая произошел пожар в производственном помещении завода. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Пожарные выехали по сообщению на адрес улица Свободы дом №99. Согласно открытым данным, там находится завод объемно-модульных зданий. На месте работали 11 огнеборцев и четыре единицы техники, которые смогли потушить пожар за полчаса.
«В результате пожара огнем уничтожена деревообрабатывающая установка на площади 2 кв.м., а также закопчен потолок на площади 5 кв.м.»,— сообщили в ведомстве.
Предварительной причиной возгорания называется аварийный режим работы электроустановки.