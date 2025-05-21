В Переславле произошел пожар на заводе

В Переславле-Залесском Ярославской области 20 мая произошел пожар в производственном помещении завода. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Пожарные выехали по сообщению на адрес улица Свободы дом №99. Согласно открытым данным, там находится завод объемно-модульных зданий. На месте работали 11 огнеборцев и четыре единицы техники, которые смогли потушить пожар за полчаса.

«В результате пожара огнем уничтожена деревообрабатывающая установка на площади 2 кв.м., а также закопчен потолок на площади 5 кв.м.»,— сообщили в ведомстве.

Предварительной причиной возгорания называется аварийный режим работы электроустановки.

Алла Чижова