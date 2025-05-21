Предложение студий в новостройках Краснодара за год выросло в 1,5 раза

Согласно данным «Авито Недвижимости», в апреле 2025 года рынок первичного жилья в Краснодаре и других регионах России демонстрировал положительную динамику. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее предложение квартир в новостройках на платформе увеличилось на 29%, при этом наибольший прирост пришелся на студии — плюс 44%, однокомнатные и двухкомнатные квартиры прибавили 32 и 24% соответственно, трехкомнатные — 12%. Краснодар вошел в тройку лидеров по объему представленных новостроек — 9% от всего предложения — и показал рост числа студий на 52% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сравнении с апрелем 2024 года расширение экспозиции отмечено в 29 из 42 городов, включенных в исследование, наиболее выраженное — в Ярославле, Воронеже, Красноярске, Уфе, Смоленске и Хабаровске, где рост предложения составил от 2 до 2,6 раза.

Интерес со стороны потенциальных покупателей увеличился на 6%: наибольший прирост спроса зафиксирован в Красноярске (в 2,5 раза), Твери (на 73%), Кемерове (62%) и Новосибирске (57%). На фоне снижения доходности по депозитам покупатели возвращаются к инвестициям в недвижимость. По словам управляющего директора «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, застройщики стимулируют спрос, предлагая скидки до 20% и различные программы рассрочки. Дополнительно увеличены расходы на продвижение — за первый квартал 2025 года объемы инвестиций в медийную рекламу на платформе выросли на 97%.

В числе городов с самой доступной ценой квадратного метра в апреле значатся Липецк (101 тыс. руб.), Ставрополь и Смоленск (по 102 тыс.), Ярославль (105 тыс.), Калуга (106 тыс.) и Брянск (107 тыс.). Самые дорогие новостройки по-прежнему в Сочи (503 тыс. руб. за кв. м), Москве (433 тыс.), Санкт-Петербурге (246 тыс.), Казани (231 тыс.), Владивостоке (214 тыс.) и Нижнем Новгороде (195 тыс.). В Краснодаре средняя цена достигла 154 тыс. руб. за квадратный метр.

Вячеслав Рыжков