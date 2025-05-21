Согласно исследованию «Авито Недвижимости», по итогам апреля 2025 года наибольшая стоимость квадратного метра жилья в новостройках зафиксирована в Сочи — 503 тыс. руб., в Москве — 433 тыс., Санкт-Петербурге — 246 тыс., Казани — 231 тыс., Владивостоке — 214 тыс., в Нижнем Новгороде — 195 тыс. руб. В Краснодаре стоимость «квадрата» достигла 154 тыс. руб. За год общее предложение новых квартир на платформе увеличилось на 29%, в основном за счет лотов в уже представленных жилых комплексах. Больше всего прибавилось студий — на 44%, однокомнатных — на 32%, двухкомнатных — на 24%, трехкомнатных — на 12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 29 из 42 городов, включенных в анализ, зафиксирован рост числа предложений. Самая заметная динамика отмечена в Ярославле (рост в 2,6 раза), Воронеже (в 2,3 раза), Красноярске (в 2,1 раза), а также в Уфе, Смоленске и Хабаровске (в 2 раза). Лидерами по доле от общего объема размещений стали Краснодар (9%), Воронеж (7%) и Москва (6%). В Краснодаре также зафиксировано увеличение предложения студий на 52%.

Интерес к покупке нового жилья за год вырос на 6%. На 14% увеличился спрос на трехкомнатные квартиры, на 9% — на двухкомнатные. В 23 из 42 городов, охваченных исследованием, отмечена положительная динамика. В Красноярске активность покупателей увеличилась в 2,5 раза, в Твери — на 73%, Кемерове — на 62%, Новосибирске — на 57%, Кирове — на 49%, Омске — на 43%, Ярославле — на 34%, Воронеже — на 27%.

Минимальные значения средней стоимости квадратного метра в новостройках в апреле 2025 года наблюдались в Липецке — 101 тыс. руб., в Ставрополе и Смоленске — по 102 тыс., Ярославле — 105 тыс., Калуге — 106 тыс., Брянске — 107 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков