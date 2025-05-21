«Придется, видно, в очередной раз подождать»

«Военного решения нет. Кризис обязан закончиться переговорами», — Марко Рубио выступил на сенатских слушаниях, где, в частности, прокомментировал тему Украины. По словам госсекретаря США, Дональд Трамп ни в чем не уступил Владимиру Путину. В Белом доме ждут российских условий по прекращению огня, чтобы определить, в каком направлении двигаться дальше. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что прорыв к миру в очередной раз откладывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Марко Рубио ответил на вопросы сенаторов по основным темам международной повестки дня. Сразу можно сказать, что государственному секретарю и по совместительству советнику президента по национальной безопасности было непросто.

В частности, ему пришлось отбиваться от обвинений, что Дональд Трамп фактически играет на стороне России. Глава Госдепа опроверг это утверждение, указав на то, что шеф ни разу и ни в чем не уступил Путину. США не стали вводить или угрожать санкциями, потому что русские просто отказались бы разговаривать. Но тем не менее такой вариант развития событий по-прежнему нельзя исключать. Собственно, уже введенные санкции продолжают действовать. Их никто не отменял, и, видимо, не собирается этого делать вплоть до заключения мирного соглашения. Относительно дальнейших поставок оружия, здесь Рубио не сказал ни да ни нет.

Оплаченные и заключенные при Байдене контракты действуют. Что касается новых, этот вопрос пока не в повестке, поскольку приоритет — мирное решение. Но можно понять, что если надо, его рассмотрят.

Киев уже сейчас просит новые системы Patriot, и Америка над этим работает вместе с союзниками по НАТО. Проблема в том, что данных вооружений нет в наличии в нужном количестве. Но ясно, что ситуация находится в развитии. Госсекретарь объяснил, почему буксует мирный процесс: Россия требует «то, на что не имеет права», а Украина «того, что ей не удастся вернуть военным путем». Что же делать? Москва скоро представит свои условия для прекращения огня, судя по всему, в письменном виде, в Вашингтоне их изучат и примут решение. По крайней мере, появится ясность.

Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Никто ни к каким переговорам так и не приступил, тогда как Трамп обещал, что они начнутся немедленно. Заметно, что Рубио пытается несколько уравновесить выступление президента США, что, мол, все на самом деле не совсем так, как многим кажется. А если быть точнее, то по большому счету ничего особо глобально не изменилось — боевые действия продолжаются, санкции вводятся.

Но при этом президенты России и США проводят прекрасные телефонные беседы и очень этим довольны. Состоялись прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. Общий вывод такой: мирный процесс действительно идет, но очень уж неспешно. Придется, видно, в очередной раз подождать.

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Дмитрий Дризе