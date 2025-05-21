Доллары в турсезон: где найти «синие» банкноты?

С приближением туристического сезона многие путешественники сталкиваются с одной и той же проблемой: найти нужные доллары в наличии становится настоящим испытанием. Как правило, в крупных банках наличие долларов ограничено, и чтобы заполучить заветные банкноты, приходится буквально «ловить» их в момент поступления. Особенно это касается так называемых «синих» долларов — купюр нового образца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Датабанк Фото: Датабанк

Важно отметить, что сейчас существуют два дизайна долларовых банкнот. Более старый образец, который выпускался с 1996 по 2006 годы, все еще можно встретить в обороте, но предпочтения во многих странах отдаются новым банкнотам с яркими цветами и защитной полосой. Поэтому нынешним путешественникам так важно знать, где можно без проблем приобрести именно эти купюры.

На фоне растущего спроса на доллары в период отпусков на помощь приходит Датабанк. В Датабанке вы сможете приобрести купюры нового образца. Отличное решение для тех, кто хочет быть уверенным в том, что у него под рукой есть нужная валюта.

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