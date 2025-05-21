Краевые власти утвердили стоимость отдыха в детских лагерях

Правительство Пермского края утвердило расчетную стоимость путевок в детские лагеря отдыха. Об этом сообщает telegram-канал «Парламент. Пермский край» со ссылкой на выступление главы краевого минсоцразвития Павла Фокина на заседании социального комитета заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам господина Фокина, средняя цена путевки в детский лагерь составит 57 тыс. руб., в загородный лагерь – 27,5 тыс. руб. Отдых в санаторно-оздоровительные лагерях стоит 37,8 тыс. руб., в профильных лагерях — 20,2 тыс. руб.

В Пермском крае предусмотрены льготы на приобретение путевок в детские лагеря для различных категорий – от многодетных и малоимущих до семей участников специальной военной операции. Среди мер поддержки: предоставление путевок, компенсаций, сертификатов, субсидий предприятиям. Размер поддержки составляет от 30 до 100% расчетной стоимости путевки.