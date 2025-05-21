На донских полях обнаружена вредная черепашка

В Ростовской области продолжается мониторинг сельскохозяйственных полей: за первые четыре месяца 2025 года специалисты обследовали более 206 тыс. га земель (17,7% от всего объема). Об этом сообщили в региональном управлении Россельхозцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным ведомства, на почти 8 тыс. га озимых зерновых водится клоп вредная черепашка. Заражение болезнями выявлено на более 18 тыс. га угодий, в том числе фузариозные корневые гнили, септориоз пшеницы, желтая пятнистость пшеницы и сорные растения.

Специалисты также обследовали около 1 тыс. га полей на наличие саранчи, но пока не обнаружили ее. Тем не менее, в центре отмечают, что при сохранении температуры на верхнем слое почвы выше 10 С прогнозируется продолжение развития эмбрионов вредителя на участках с сорной растительностью. Начало отраждения личинок стадных видов саранчовых ожидается в конце второй декады мая.

Константин Соловьев