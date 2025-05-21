В Демском районе Уфы подешевело жилье

В мае в Уфе зафиксированы изменения в ценах на жилье, сообщает «Яндекс Недвижимость». В Демском районе стоимость квадратного метра новостроек снизилась на 0,6%, а в Ленинском районе цена готового жилья упала на 6,1%. В целом, цены на новостройки в городе либо стагнируют, либо растут, тогда как вторичное жилье дешевеет почти во всех районах, кроме Калининского, где зафиксирован рост на 2,4% до 96 тыс. руб. за кв. м. Снижение цен на вторичное жилье варьируется от 0,7% до 2,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшее удорожание квадратного метра в новостройках зафиксировано в Кировском районе, где цена выросла на 5,7% до 192 тыс. руб. В Орджоникидзевском районе стоимость увеличилась на 1,5% до 115 тыс. руб., а в Ленинском районе — на 0,8% до 139 тыс. руб. Рост цен связан с увеличением предложения в сегменте бизнес- и элитного жилья, которое будет сдано в эксплуатацию в ближайшее время, отмечают в компании. Например, в Кировском районе начали продажи квартир в элитном жилом комплексе, стоимость которых варьируется от 12,2 млн до 80,7 млн руб.

Олег Вахитов