Краевой парламент рассмотрит постановление о назначении выборов губернатора в июне

Комитет по государственной политике и местному самоуправлению приняли решение о внесении законодательной инициативы о назначении выборов губернатора Пермского края. Об этом сообщает telegram-канал «Парламент. Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Документ рассмотрят 11 июня на пленарном заседании краевого парламента. Внесение проекта постановления обосновано необходимостью назначить выборы губернатора в установленном порядке и в сроки, предусмотренные федеральным и региональным законами. Учитывая, что единый день голосования в 2025 году установлен 14 сентября, решение о назначении выборов должно быть принято с 5 по 15 июня.