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Краевой парламент рассмотрит постановление о назначении выборов губернатора в июне

Комитет по государственной политике и местному самоуправлению приняли решение о внесении законодательной инициативы о назначении выборов губернатора Пермского края. Об этом сообщает telegram-канал «Парламент. Пермский край».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Документ рассмотрят 11 июня на пленарном заседании краевого парламента. Внесение проекта постановления обосновано необходимостью назначить выборы губернатора в установленном порядке и в сроки, предусмотренные федеральным и региональным законами. Учитывая, что единый день голосования в 2025 году установлен 14 сентября, решение о назначении выборов должно быть принято с 5 по 15 июня.

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