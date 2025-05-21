Умерла краснодарская журналистка Мария Киреева

На 34-м году жизни скончалась краснодарская журналистка Мария Киреева. Она была известна как спортивный обозреватель, общественный активист, модель и мастер спорта по прыжкам на батуте, пишет «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив Марии Киреевой Фото: архив Марии Киреевой

С 2015 года Мария боролась с тяжелым онкологическим заболеванием — саркомой мягких тканей, диагностированной на четвертой стадии. Журналистка перенесла ампутацию, установку бионического протеза, несколько курсов химиотерапии и операции.

В 2018 году Мария вышла на подиум Mercedes-Benz Fashion Week Russia, вела автомобиль, продолжала заниматься спортом.

Мария Киреева работала в региональных СМИ, освещая темы уличного спорта и молодежных инициатив. На телевидении она вела программу о людях, преодолевающих тяжелые обстоятельства. Также принимала участие в выборах в городскую думу, путешествовала и оставалась активным участником жизни города.

О смерти Марии Киреевой стало известно 20 мая. У нее остались двое детей.

Вячеслав Рыжков