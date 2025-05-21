СК проводит обыски в минздраве Красноярского края

В минздраве Красноярского края проходят обыски. Основанием послужило уголовно дело о халатности с обеспечением жизненно необходимыми лекарственными препаратами, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«В сюжете новостной программы федерального канала сообщалось о ненадлежащем обеспечении жителей Красноярска жизненно необходимыми лекарственными препаратами. По словам людей, уполномоченные органы отказывают в выдаче льготных лекарств»,— рассказали в следственном ведомстве. В частности, речь идет об обеспечении препаратами больных диабетом и муковисцидозом, рассказали источники.

Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю красноярского управления ведомства Алексею Еремину представить доклад о ходе расследования.

Илья Николаев