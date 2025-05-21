«Акбузат» отсудил 6,4 млн рублей за порчу пастбища в Затоне

Республиканский Центр компетенции по коневодству и конному спорту "Акбузат" доказал вину ООО «Юг-урай-инвест» в нанесении ущерба на сумму 6,4 млн руб. Такую сумму арбитражный суд Башкирии обязал компанию выплатить истцу за порчу пастбища.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, «Акбузат» владеет 106 га в селе Чесноковка под Уфой. Участок используется учреждением для выпаса лошадей и заготовки сена.

В августе 2024 года «Акбузат» обнаружил, что часть пастбища протяженностью 800 м и шириной 10 м «отсыпана строительным мусором, имеет дорожную колею глубиной от 0,2 м до 0,35 м, с данного участка снят плодородный слой почвы, отсутствует травяной покров». «Юг-Урай-Инвест» не стал отрицать вину. Представитель компании пояснил собственнику земли, что использовал часть участка для проезда строительной техники и подвоза стройматериалов, так как рядом возводит жилые дома. За разрешительными документами в минземимущества или в «Акбузат» застройщик не обращался. В итоге стороны заключили соглашение о том, что «Юг-Урай-Инвест» выплатит компенсацию в размере 5 млн руб. не позднее 10 сентября 2024 года. Так как компания не сдержала обещания, «Акбузат» подал иск в суд о взыскании основного долга и неустойки.

Удовлетворяя иск, арбитражный суд Башкирии согласился, что ответчик нарушил права «Акбузата» и не выполнил подписанное им же соглашение о выплате компенсации.

Олег Вахитов