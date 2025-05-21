В шести районах Омской области действует режим ЧС из-за переувлажнения почвы

В Омской области на территории шести районов введен режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы после дождей. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Режим ЧС установлен в Павлоградском, Саргатском, Знаменском, Большереченском, Одесском и Оконешниковском районах области. Ранее в нескольких районах региона посевная кампания была приостановлена из-за переувлажнения почвы.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в региональном минсельхозе, сейчас работы возобновлены на всей территории региона. По данным Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, в Омской области с 21 по 23 мая ожидаются дожди.

В 2024 году в Омской области также вводился режим ЧС. Тогда из-за дождей сместились сроки проведения посевной кампании. Всего в области в прошлом году было застраховано от ЧС природного характера 946 тыс. га посевных площадей. По данным Национального союза агростраховщиков, в 2023 году в регионе было застраховано 1,1 млн га (+ 65% к показателям 2022-го).

Александра Стрелкова