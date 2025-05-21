Осужденному ИК-1 в Соликамске оторвало руку в столовой

Региональная госинспекция труда начала расследовать обстоятельства тяжелого несчастного случая, произошедшего в Соликамске с осужденным ФКУ ИК-1 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю. Как сообщают в пресс-службе инспекции, утром 19 мая в столовой жилой зоны — в цехе сублимации овощей изготовитель макаронных изделий поместил правую руку в пресс-автомат для производства макарон. В результате у заключенного оторвало руку.

Согласно медицинскому заключению, у пострадавшего диагностировали множественную травму правого плеча, травматическую ампутацию, размозжение мягких тканей правого плеча, травматический шок. Эти повреждения относятся к тяжелой степени.

Замруководителя краевой инспекции труда по вопросам охраны труда Павел Бахтагареев отметил, что сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая, опрашивают очевидцев, пострадавшего, должностных лиц колонии. Также анализируют документы, связанные с трудовой деятельностью работника. «Кроме того, в связи с произошедшим несчастным случаем в отношении ФКУ ИК-1 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю организовано проведение незамедлительного контрольно-надзорного мероприятия»,— подчеркнул господин Бахтагареев.

Если госинспекция обнаружит нарушения требований трудового законодательства, будут приняты меры административного характера. Материалы расследования несчастного случая направят в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.