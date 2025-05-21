ТУ Росимущества передало Минобороны РФ изъятые автомашины

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае безвозмездно передало Министерству обороны РФ 18 транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди переданного имущества — восемь мотоциклов и скутеров, а также восемь легковых и два грузовых автомобиля. Большая часть транспортных средств была конфискована за вождение в нетрезвом виде и по решению судов обращена в федеральную собственность.

Автомобили будут направлены в зону проведения специальной военной операции (СВО) для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.