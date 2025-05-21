Более 140 социальных инициатив в Прикамье получили грантовую поддержку ЛУКОЙЛА

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В Перми подвели итоги XXIV конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмуртской Республике и Республике Башкортостан. В этом году нефтяники поддержали 143 инициативы, в том числе 27 проектов в специальной номинации – «80 лет Победы. Память и гордость».

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На конкурс поступило около 1 тыс. заявок. Эксперты определили 143 проекта-победителя, гранты вручили в четырех номинациях: «Духовность и культура», «Экология», «Спорт» и в специальной номинации – «80 лет Победы. Память и гордость».

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Среди награжденных – эколого-культурные фестивали, образовательные программы, проекты по развитию инклюзии и здоровому образу жизни, инициативы по восстановлению памятников. Так, в восьми округах Пермского края, а также в Удмуртии отремонтируют мемориальные комплексы героям Великой Отечественной войны. На средства грантов учащиеся Ижевска и Добрянки, Краснокамского и Юсьвинского округов представят спектакли о военном времени, а в Чернушке проведут слет кадетских классов. Полный список победителей размещен в разделе «Ответственность».

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Реализация проектов продлится до ноября. По итогам года наиболее эффективные практики будут отмечены особым знаком – премией «Селенитовый медведь». Это символ качества, который ежегодно получают социально значимые и наиболее креативные инициативы.

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Кроме того, получатели грантов смогут получить спецприз конкурса «Черное золото Прикамья и Тимано-Печоры». Для этого необходимо рассказать в социальных сетях о своем проекте на любом из этапов его реализации и отметить публикацию хештегом #вместе с ЛУКОЙЛом.

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ООО "Лукойл-Пермь"