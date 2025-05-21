В Челябинске суд арестовал имущество экс-депутата Олега Иванова на 1 млрд рублей

Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество и счета бывшего депутата городской думы регионального центра Олега Иванова и его супруги экс-депутата областного законодательного собрания Татьяны Завгородней на сумму более 1 млрд руб. Такое решение принято в рамках дела о банкротстве ООО «Альфастрой», сообщает пресс-служба суда.

С февраля прошлого года суд рассматривает заявление о привлечении владельца и руководителя «Альфастроя» Олега Иванова к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. В декабре 2024 года в качестве соответчика была привлечена Татьяна Завгородняя. 19 мая УФНС России по Челябинской области направило в суд заявление о принятии обеспечительных мер в отношении денежных средств и имущества ответчиков в пределах заявленных требований в общем размере более 1 млрд руб. Суд удовлетворил это заявление.

Так, арестованы средства на банковских счетах Олега Иванова и Татьяне Завгородней. Также запрещены любые регистрационные действия с имуществом ответчиков. У господина Иванова арестованы квартира и два строения в Олимпийской деревне в Москве, а также жилой дом, две квартиры, два земельных участка и 11 нежилых помещений и строений в Челябинске. У Татьяны Загородней арестовано два строения на улице Пушкина в Челябинске. Кроме того, суд запретил распоряжаться долями Олега Иванова в ООО «Альфаавтотранс», УК «Альфастрой» и ООО «Институт “АРП”».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июне 2023 году арбитражный суд региона ввел в ООО «Альфастрой» наблюдения, а в декабре того же года открыл конкурсное производство. Сумма требований кредиторов составляет около 1 млрд руб. Основным является Федеральная налоговая служба, которой компания задолжала более 800 млн руб. после доначисления платежей по итогам проверки. Олег Иванов с июня 2023 года находится в следственном изоляторе по обвинению в уклонении от уплаты налогов, преднамеренном банкротстве и других экономических преступлениях. По версии следствия, в 2017–2019 годах учредитель и директор «Альфастроя» скрыл от налоговых органов более 500 млн руб. Олег Иванов вину не признает.