В Пошехонье построят бассейн

В Пошехонье Ярославской области планируют построить бассейн и реконструировать стадион. Эти работы запланированы в рамках региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев после встречи с местными властями и общественностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор отметил, что уже есть позитивные изменения в управлении районом. В частности, птицефабрика реализует проект по строительству жилья для молодых специалистов. Выделены средства на газификацию и модернизацию сетей. На реконструкцию коллектора в Пошехонье направят 133 млн рублей.

Также предусмотрен ремонт дорог, включая участок между мостами через реки Согу и Согожу, автодороги от Юдина до Назаркова, улицы Школьной в селе Кремнево и дороги в деревне Бабино Ермаковского поселения. Часть дорог перейдет в собственность области, что снизит нагрузку на местный бюджет.

Антон Голицын