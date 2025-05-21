Суд в Хабаровске приговорил горожанина за финансирование терроризма к 14 годам

В Хабаровске вынесен приговор 50-летнему мужчине, который признан виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1, ст. 205.1 УК) и публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2, ст. 205.2 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по региону. Он осужден на 14 лет лишения свободы.

Судом установлено, что в 2021—2023 годах фигурант поддерживал идеи участников и основателя запрещенной в РФ террористической организации. Он разместил в публичном доступе в нескольких открытых группах одного из мессенджеров реплики, оправдывающие и пропагандирующие терроризм. Также перевел денежные средства для финансирования этой организации.

Первые четыре года срока, согласно решению суда, осужденный проведет в тюрьме.

Эрнест Филипповский, Хабаровск