Трамп обвинил окружение Байдена в государственной измене

Президент США Дональд Трамп обвинил в государственной измене окружение своего предшественника — 46 президента Джо Байдена. Как написал господин Трамп в соцсети Truth Social, они знали, что президент страдает от «когнитивных нарушений», поэтому принимали решения за него.

«Это была не его (Джо Байдена — “Ъ”) идея — открыть границу и почти уничтожить нашу страну, и потратить сотни миллиардов долларов на то, чтобы выдворить преступников из нашей страны»,— написал Дональд Трамп, обвинив окружение экс-президента в «краже» поста президента США.

«Это государственная измена на самом высоком уровне! Они сделали это, чтобы уничтожить нашу страну»,— добавил президент США.