Reuters: британская Ambrey сообщила о возможном захвате связанного с ОАЭ судна

Британская компания по морской безопасности Ambrey сообщила о перехвате танкера, связанного с ОАЭ и иранским «теневым флотом». Он шел под флагом Панамы и был перехвачен в 94,5 км (51 миля) к северо-западу от иранского порта Бандар-э-Джеск. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как передает агентство, было передано срочное сообщение о том, что судно «захвачено». По оценкам Ambrey, связанное с танкером судно было включено в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) в рамках иранской программы.

Другие детали пока не приводятся.