На Рыбинском водохранилище поймали нарушителей

В Ярославской области в результате рейда на Рыбинском водохранилище были выявлены нарушители правил рыболовства и требований к эксплуатации маломерных судов. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Мероприятия проводили инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) инспекторского участка села Брейтово совместно с Рыбоохраной.

«В результате проведенного рейда государственными инспекторами ГИМС вынесено 8 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 55 тыс. руб., государственными инспекторами рыбоохраны составлен протокол по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства)»,— сообщили в ведомстве.

Основными видами нарушений стали отсутствие регистрации судна в реестре маломерных судов, истекший срок освидетельствования, а также отсутствие удостоверения на право управления судном и отсутствие при себе документов, подтверждающих право пользования судном.

Алла Чижова