В Черноземье 21 мая будет облачно, от +6°С до +22°С

В среду, 21 мая в регионах Черноземья будет облачно, местами — небольшой дождь. Температура — от +6°С в темное время суток до +22°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно, температура составит +9°C. Днем ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь, температура — +20°C.

В Воронеже ночью — облачно, небольшой кратковременный дождь, +9°C. Днем прогнозируется переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, +22°C.

В Курске будет облачно с прояснениями. Ночью — +8°C. Днем — небольшой дождь, +20°C.

В Липецке ночью — малооблачно, температура — +6°C. Днем будет облачно с прояснениями, +22°C.

В Орле ночью — переменная облачность, +7°C. Днем — облачно с прояснениями, небольшой дождь, +21°C.

В Тамбове в темное время суток будет облачно, +7°С. Днем — облачно с прояснениями, +22°C.

Юрий Голубь