В Таганроге подросток отдала мошенникам 615 тысяч рублей

В Таганроге 17-летний подросток отдала мошенникам 615 тыс. руб. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Злоумышленники позвонили пострадавшей и сообщили о необходимости зарегистрироваться в школьном приложении, а затем сообщить код. На следующий день подростку позвонили снова, на этот раз представившись сотрудником службы безопасности банка. Мошенник предупредил, что ее матери грозит уголовная ответственность за спонсирование военных сил другой страны. Саму пострадавшую, по словам аферистов, отправят в детский дом. Подросток испугалась, и отдала злоумышленникам все деньги, которые хранились на банковских счетах матери. Когда мать жертвы узнала о случившемся, она обратилась в полицию.

По факту мошенничества (ч.3 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливаю причастных к совершению преступления.

Мария Хоперская