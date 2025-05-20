Прокуратура Ставрополья помогла семьям участников СВО получить 5,5 млн рублей

По инициативе прокуратуры Ставропольского края двум семьям военнослужащих из Новоалександровского и Туркменского округов выплатили пособия на общую сумму 5,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

В Минеральных Водах к прокурору обратились две жены военных с жалобами на неисполнение муниципалитетом обязательств по социальным контрактам.

После вмешательства ведомства одной из заявительниц помогли трудоустроиться и выплатили материальную помощь по социальному контракту. Второй женщине перечислили около 150 тыс. руб. на развитие предпринимательской деятельности.

Супруге еще одного участника СВО из Ставрополя назначили ежемесячные выплаты на детей, превышающие 30 тыс. руб.

Тат Гаспарян