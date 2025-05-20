Интерес к новым мотоциклам в Сочи вырос почти на треть

В Сочи интерес к новым моделям мотоциклов за год увеличился почти на треть. Самыми популярными новинками стали Orion 50 (18%) и Ataki CARRERA 300 (14,7%), также в пятерку вошли QJMOTOR SRK 600 (3,8%), Ducati Diavel (2,6%) и Ducati 1199 Panigale (2,4%). Количество объявлений о продаже новых мотоциклов в Сочи выросло на 38,8%. Первенство по предложению занял BMW R1300 GS с долей 2,7%. Средняя цена новой техники составила 510 тыс. руб., говорится в исследовании «Авито Авто», подготовленном для «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В сегменте мотоциклов с пробегом в Сочи наиболее востребованы Ducati 1199 Panigale (4,4%), Kawasaki ZX-6R Ninja (1,7%), Motoland 140 SX 140 E 19/16 (1,4%), BMW S 1000 R (1,3%) и Honda CBR 600 RR (1,2%). Интерес к Ducati 1199 Panigale за год увеличился в 7,1 раза. Объем предложений по подержанным моделям вырос на 22%. Лидером по числу размещений стал BMW S 1000 RR (1,1%). Средняя цена б/у мотоциклов в Сочи составила 340 тыс. руб.

В целом по Краснодарскому краю рынок мотоциклов продолжает демонстрировать устойчивый рост. Наибольший потребительский интерес в сегменте новых моделей был сосредоточен вокруг техники брендов Zuumav (9,8%), KAYO (8%) и FXMOTO (7%). В рейтинге наиболее востребованных мотоциклов лидирует FXMOTO YX300 (3%), за ним следуют Kews K16 NB300 (2,4%) и KAYO Basic TT140 (2,2%). Пятерку замыкают TiREX AIR PRO и Zuumav FX K6R с равной долей по 1,8%. Предложение по новым мотоциклам увеличилось на 9,6%, средняя цена составила 254 тыс. руб.

Среди мотоциклов с пробегом спрос сосредоточен на марках KAYO (12,9%), Honda (8,6%) и Yamaha (6,3%). В разрезе моделей лидируют KAYO K1 250 MX (1,6%), ИЖ Юпитер-5 и Ducati 1199 Panigale (по 1,1%), а также ТМЗ Муравей 2М-02 и KAYO Basic TT140 (по 1%). Наибольшую положительную динамику интереса продемонстрировал Suzuki GSX-R 100 — рост в 3,8 раза. Предложение мотоциклов с пробегом выросло на 19,6%, при этом наиболее представленной моделью стал K1 250 MX (1,3%). Средняя стоимость б/у техники в регионе снизилась на 4,6%, составив 187 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков