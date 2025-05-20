Телефонные мошенники не смогли похитить у россиян 150 млрд рублей

В первом квартале 2025 года Сбербанку удалось спасти от телефонных мошенников сбережения россиян на сумму около 150 млрд рублей, сообщил РИА Новости заместитель председателя правления этой кредитно-финансовой организации Станислав Кузнецов.



По его оценке, постоянная работа над новыми IT решениями специалистов банка позволяет хорошо защищать деньги клиентов от телефонных мошенников. К примеру, мобильное приложение предусматривает, в частности, защиту от новой схемы кибермошенничества под условным названием NFC-Gate, когда после скачивания определенного приложения на телефон возникает возможность через банкомат снять средства с банковской карты, считанной этим приложением.