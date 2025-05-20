Кубанские депутаты поддержали семь федеральных законопроектов

Депутаты Заксобрания Кубани на 59-й внеочередной сессии, прошедшей в заочном формате, одобрили семь проектов федеральных законов. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

В числе поддержанных инициатив — законопроект об основах регулирования психологической деятельности, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях и федеральный закон «Об образовании».

Также депутаты одобрили документ, регулирующий право супруга военнослужащего, погибшего в ходе СВО, на временное пользование его транспортным средством. Кроме того, депутаты согласились с поправками, дающими детям, находившимся на воспитании у участников СВО, особые права при поступлении в вузы. Поправками также расширяется перечень организаций, которые смогут заказывать целевое обучение за счет бюджета.

Среди других инициатив, которые одобрили депутаты — введение ответственности за нарушение правил казначейского сопровождения и уточнение порядка оплаты административных штрафов, выявленных при контроле со стороны государства или муниципалитетов.

«Все проекты касаются социально значимых тем. Особенно важны инициативы, направленные на поддержку участников СВО и их семей. Эти документы усиливают правовые механизмы в чувствительных для региона и страны сферах», — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин