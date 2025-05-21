Валютные облигации разменялись

С начала года состоялось около трех десятков размещений валютных облигаций на сумму около 600 млрд руб. (в эквиваленте). Наряду с крупными экспортерами бумаги размещают и небольшие компании с объемами сделок до $50 млн. Размещение таких выпусков позволяет эмитентам заметно снизить стоимость долга по сравнению с рублевыми заимствованиями. Основными их покупателями выступают мелкие инвесторы — банки и институциональные инвесторы предпочитают бонды эмитентов более высокого кредитного качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российские эмитенты продолжают массово размещать локальные валютные облигации. По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, с начала 2025 года было размещено 29 выпусков облигаций в иностранной валюте (без учета замещающих облигаций) на общую сумму почти 600 млрд руб. (в эквиваленте). В том числе были размещены 11 выпусков на 18,84 млрд CNY, 16 выпусков на $4,14 млрд, один выпуск на €0,35 млрд и один выпуск на 19 млн AED. Среди эмитентов выделялись «Норильский никель», «Газпром капитал», «Русал», СИБУР, НОВАТЭК.

Впрочем, интерес к размещению валютных бумаг проявляли и небольшие компании. С марта три таких эмитента провели размещения локальных валютных облигаций: «КЛС-Трейд» (трехлетние, на 39,5 млн CNY, купон 17% годовых), «Агро Зерно Юг» (трехлетние, на $20 млн, купон 15% годовых), «Полипласт» (двухлетние, $58 млн, купон 13,7% годовых). В апреле завершилось начатое еще в декабре 2024 года размещение компании «Авто мое» (объемом 17 млн CNY, 21% годовых). В ближайшее время готовится к выходу на долговой рынок компания «Инвест-КЦ» ($25 млн, 13% годовых).

Как отмечают эксперты, для эмитентов любого кредитного качества размещение валютных облигаций решает вопрос снижения стоимости обслуживания долга. По оценке Александра Ермака, в текущих рыночных условиях рублевые ставки для эмитентов третьего эшелона находятся в диапазоне 25–27% годовых, для высокодоходных облигаций (ВДО) — 28–30% годовых. То есть номинальные ставки почти вдвое выше стоимости валютного финансирования. «Валютные выпуски позволяют снизить размер купона, хотя спрос по сравнению с рублевыми размещениями представляется более скромным»,— отмечает руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев.

Раньше размещение валютных облигаций было уделом прежде всего крупных экспортно ориентированных компаний, а также банков. Это было продиктовано в первую очередь высокими требованиями к объему сделки (свыше $100 млн) и кредитному качеству эмитентов, так как основными организаторами выступали иностранные банки, а размещения проводились на внешнем рынке. «В середине нулевых компании, заинтересованные в валютном финансировании размером в $50–100 млн, прибегали к выпуску CLN (кредитные ноты.— “Ъ”), которые, в свою очередь, были интересны небольшим западным хедж-фондам и управляющим компаниям»,— поясняет начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров.

Однако с февраля 2022 года международные рынки оказались закрыты для российских эмитентов, а с внутреннего рынка ушли иностранные инвестбанки. Эмитенты стали ориентироваться на внутренний спрос, который за счет возросшей роли частных инвесторов стал более лояльным к кредитному риску. Сначала это способствовало всплеску размещений ВДО, объем которых, по данным «Иволга Капитал», составил в 2024 году почти 55 млрд руб.— в пять раз выше показателя двухлетней давности. В 2025 году на фоне снижения ставок валютных облигаций первого эшелона инвесторы стали присматриваться к более доходным бумагам третьего эшелона. «Когда доходность корпоративных выпусков первого эшелона с дюрацией до трех лет значительно ниже 7% годовых, инвесторы готовы брать на себя кредитный риск в сегменте высокодоходных инструментов взамен на двухзначные ставки»,— отмечает Эдуард Джабаров.

Эмитенты таких бумаг также идут навстречу инвесторам — снижают номинал $10 и 100 CNY, тогда как у крупных компаний он составляет $100 и 1000 CNY. Помимо ежемесячной выплаты купона (фактический стандарт для валютных бумаг) устанавливается более короткий срок либо амортизационные выплаты. Как итог по многим сделкам участвовало много частных инвесторов. По данным Московской биржи, по выпуску «Полипласта» прошло более 11 тыс. сделок, по облигациям «КЛС-Трейд» — 1,55 тыс. сделок.

В связи с сохраняющейся высокой стоимостью банковских кредитов и рублевых облигаций, а также потребностью компаний в финансировании интерес к выпуску валютных облигаций сохранится, в том числе за счет некрупных заемщиков. «Основной рост по количеству эмитентов мы ждем от клиентов в разных отраслях, имеющих экспортную выручку, например, из металлургии и химической отрасли»,— уточнил управляющий директор DCM Альфа-банка Артем Стариков. Однако основные объемы останутся за компаниями с высоким кредитным качеством. Как отмечает Роберт Смакаев, основными потребителями выступают клиенты подразделений Wealth Management ведущих банков и ряд институциональных инвесторов, которые «заинтересованы в валютной доходности при низком или умеренном уровне кредитного риска».

Виталий Гайдаев